«Ciao mamma, si è rotto il telefono»: sms truffa segnalati anche nel Cilento

Tentativi di truffe online nel Cilento. Una giovane di Pollica ha segnalato un tentativo di truffa tramite SMS, dove presunti figli chiedono di essere richiamati su un nuovo numero.

Il messaggio afferma: "Ciao Mamma, mi è caduto il telefono e ho un nuovo numero. Puoi salvarlo e scrivermi su WhatsApp?". La signora non ha risposto, ma ha voluto condividere l'esperienza per avvisare gli altri. Questa truffa, mirata soprattutto agli anziani e ai meno esperti di tecnologia, spesso coinvolge richieste di denaro per presunte emergenze.

Come funziona la truffa? Arriva un messaggio sul cellulare che invita la presunta mamma a mandare un messaggio sul nuovo numero. Che cosa succede dopo? I truffatori sostengono di aver bisogno di denaro per riparare il telefono o per affrontare un’emergenza improvvisa, chiedendo di effettuare operazioni bancarie a proprio favore.

Un’altra variante della truffa include un messaggio con un link, spesso accompagnato da una richiesta di contatto su un “nuovo numero” a seguito di un presunto incidente con il telefono del mittente. Seguendo il link, le vittime vengono reindirizzate ai truffatori che, spacciandosi per i loro figli, chiedono dati personali o aiuto per pagare bollette, sfruttando la fiducia e la preoccupazione dei genitori.

La Polizia Postale ha dedicato una pagina sul suo sito istituzionale per educare il pubblico su queste truffe. Sottolinea come le truffe attraverso le applicazioni di messaggistica siano in aumento e come spesso si presentino come messaggi innocui, ma con lo scopo malevolo di carpire dati personali. L’invito è a non rispondere a tali messaggi, cancellare la conversazione e eliminare il numero dalla rubrica se salvato.