Mercoledì 4 Settembre 2019, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 07:11

Nove giorni fa è stato investito da un’auto pirata. Ieri mattina il suo cuore ha cessato di battere nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Sapri. Antonio Scarpitta, 85 anni residente nella città della spigolatrice, non ce l’ha fatta a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell’incidente stradale del 25 agosto scorso, mentre era in sella alla sua bici. La Procura di Lagonegro ha disposto il sequestro della cartella clinica e della salma, che si trova presso la sala mortuaria del presidio ospedaliero, in attesa di nuove disposizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria. Intanto il 45enne, agente di commercio, responsabile del sinistro resta ai domiciliari nella sua casa di Salerno con l’accusa di lesioni gravissime ad altra persona , omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. A seguito del decesso, a suo carico, dovrebbe aggiungersi un altro capo d’imputazione: omicidio stradale.