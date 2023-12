Accoltellamento ad Eboli. L’episodio è accaduto nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 4, dinanzi il Bakery in via Del Grano nel rione Epitaffio. Il giovane colpito con un coltello al culmine di una lite, è stato subito soccorso ed è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. Le condizioni di salute del ferito, arrivato in ospedale ancora con la lama nella gamba, non sono gravi. Dopo l’accoltellamento sono state allertate le forze dell’ordine e sul posto si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Greta Gentili, che hanno avviato subito le indagini.

Gli investigatori hanno individuatoe dopo averlolo hannoa piede libero alla Procura della Repubblica di Salerno. L’accoltellamento tra i due giovani è avvenuto per futili motivi ma non è escluso ilche è stato individuato dai carabinieri e denunciato a piede libero per lesioni. I carabinieri devono in ogni caso ascoltare la vittima che è stata subito ricoverata in ospedale. Non è escluso che l’accoltellatore fosse alticcio e potrebbe essere questa la causa dell’accoltellamento avvenuta al termine di untra i due uomini nella notte tra. L’episodio è accaduto in maniera repentina, dalle parole alle coltellate in un attimo. Poi, dinanzi il bar diè scattato ilmentre il ferito è stato accompagnato ine qualcuno temendo il peggio ha telefonato alle forze dell’ordine. Appena ricevuta la richiesta di pronto intervento i carabinieri si sono precipitati in via Del Grano ed hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e in pochi minuti è stato individuato, poi

Le indagini dei carabinieri non sono ancora concluse e bisognerà appurare con esattezza il movente, per questo motivo gli investigatori stanno appurando se ci sono telecamere che hanno ripreso l’episodio e se sono state coinvolte altre persone che poi si sono allontanate. Intanto, purtroppo ormai da troppo tempo gli episodi violenti, accoltellamenti e sparatorie continuano a susseguirsi ad Eboli sia in centro che in periferia e spesso sono legati allo smercio di sostanze stupefacenti. I cittadini e anche il primo cittadini di Eboli, Mario Conte, in più occasioni ha chiesto al questore e al prefetto di Salerno maggiori controlli.

Nel frattempo, dovrebbe essere ampliato l’impianto di videosorveglianza comunale per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e scoraggiare i malintenzionati che però sono sempre pronti ad entrare in azione mettendo a segno furti, scippi, e episodi anche più gravi.