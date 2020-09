Coltivavano illecitamente in concorso tra loro una piantagione di sostanza stupefacente del tipo cannabis indica. Per questo motivo, due giovani sono stati arrestati a Perito dai carabinieri della stazione di Gioi Cilento. Le sette piante erano state coltivate in un terreno in località Casino Lebano. I militari dell’Arma, coordinati dalla Compagnia di Vallo della Lucania agli ordini del capitano Annarita D’Ambrosio, hanno sorpreso i due giovani, rispettivamente di 23 e 24 anni, proprio in prossimità dell’area utilizzata per coltivare lo stupefacente. I due hanno tentato anche di allontanarsi a piedi, ma non sono riusciti nel loro intento. I militari, oltre allo stupefacente, hanno sequestrato anche una telecamera fototrappola, che i due usavano probabilmente proprio per capire se qualcuno fosse a conoscenza della coltivazione. I due, difesi dagli avvocati Antonio Mondelli, Laura Inverso e Luigi Cafaro, sono stati sottoposti a obbligo di dimora. Ultimo aggiornamento: 18:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA