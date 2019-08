Giovedì 22 Agosto 2019, 13:09

Nuovo blitz battipagliese all’impianto di compostaggio di Eboli, per protestare contro i miasmi. Dopo il sindaco Cecilia Francese, che a novembre 2018 si recò sul posto, questa volta è il consigliere battipagliese di Forza Italia, Valerio Longo, a recarsi all’esterno della struttura che tratta i rifiuti umidi.«C’è un tanfo terribile, non vi dico gli insetti che ci sono - spiega Longo - ho chiamato la Polizia municipale e la Polizia di Stato: mi diceva l’agente che ha risposto al 113 che, anche presso i loro uffici si avvertiva questo tanfo». Negli ultimi giorno, infatti, si sono intensificate le segnalazioni di miasmi, che, specialmente nelle prime ore del mattino, si riversano sulla città di Battipaglia. «Sindaco, ti volevo pregare a nome del Consiglio comunale e della città di Battipaglia - esorta Longo, rivolgendosi a Massimo Cariello - di prendere provvedimenti perché veramente non se ne può più».Sul luogo, comunque, a breve dovrebbero arrivare le pattuglie delle forze dell’ordine, per registrare questa ennesima giornata di passione dei nasi battipagliesi.