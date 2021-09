Controlli anti Covid a Salerno: non solo movida ma anche bus e ambulanti

Nell’ambito della provincia di Salerno è continuata a pieno ritmo, nel corso dell’intera settimana, una serrata azione di prevenzione e di monitoraggio che, come sempre, è stata condotta per arginare l’azione virulenta del Covid-19. Permangono ed aumentano i controlli atti a verificare il possesso del green pass. Le Forze dell’ordine sono state costantemente impegnate nel garantire l’accesso ai locali pubblici solo a coloro che fossero in possesso della relativa certificazione, ponendo a rischio di sanzione commercianti ed avventori che non si attenessero al rispetto delle norme sanitarie dettate dal Ministero. E con l’avvio dell’anno scolastico e la ripresa delle attività le verifiche non hanno riguardato solo la movida ma anche gli autobus e l’ambulantato. Il dettagliato piano d’intervento ha consentito di raggiungere i seguenti risultati operativi: 8.177 persone controllate; 3.852 veicoli; 829 gli esercizi pubblici. La sostanziale descrescita dei decessi e dei soggetti affetti da Coronavirus sta evidenziando il buon esito della campagna vaccinale ma è necessario non abbassare la soglia di guardia ed evitare comportamenti quanto mai dannosi. Per la prossima settimana sono stati pianificati ulteriori servizi che saranno espletati in modo tale da determinare il rispetto delle misure di contenimento previste dalla zona bianca, con la raccomandazione di indugiare in atteggiamenti conformi al benessere pubblico affinché possa essere auspicabile un ripristino della tanto agognata “normalità”.

