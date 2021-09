Scuola a Salerno, più alunni in quarantena e prof fragili da sostituire

Studenti in quarantena in aumento dopo appena quattro giorni: passano da 43 a 64. E scoppia il rebus dei docenti fragili: andranno sostituiti con personale supplente. Sullo sfondo dei primi giorni di attività didattica è in continuo aumento il numero dei ragazzi che non stanno frequentando le lezioni per contatti con positivi al Covid. Al Severi attivata la didattica a distanza per un ragazzo in quarantena. Mentre al liceo Da Procida 20...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati