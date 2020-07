Altri due casi di coronavirus sono emersi oggi a Salerno. Si tratta di due coniugi che abitano tra i quartieri di Pastena e Torrione. Nell'intera provincia di Salerno sono stati eseguiti o processati 470 tamponi: di questi, 238 sono stati eseguiti all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dai quali sono emersi i due nuovi casi positivi, e 240 sono stati processati al laboratorio di Eboli, risultati tutti risultati.



Più a sud, il sindaco di Pisciotta , ha adottato un'ordinanza con la quale si stabilisce «l'utilizzo obbligatorio e cautelativo delle mascherine anche in tutte le aree all'aperto, oltre che, come già stabilito, negli ambienti chiusi». La decisione è stata presa alla luce dei tre casi positivi al coronavirus emersi nella giornata di ieri a Pisciotta, oltre al caso di una donna già ricoverata in ospedale.

Nella giornata di oggi sono stati eseguiti nuovi tamponi, «tutti collegati - spiega il sindaco - a una stessa, unica area di contagio e alle identiche relazioni familiari e ambientali che originano esclusivamente dal soggiorno in località Vecchia Stazione di un nucleo familiare proveniente da Salerno, nucleo familiare già da giorni trasferitosi e in isolamento nella città di Salerno».

