A Sarno blitz del Noe e della guardia costiera. Tutto l’Agro nel mirino, tremano aziende e fabbriche. Scarichi e sversamenti nel fiume, ieri controlli anche con gli elicotteri in prossimità delle aziende a ridosso del corso d’acqua. Sotto i riflettori sia le attività produttive che da pochi giorni hanno ripreso a lavorare, che il percorso del fiume e dei suoi affluenti alla ricerca di condotti abusivi e scarichi fuorilegge in tutto l’Agro sarnese nocerino. Ieri mattina l’operazione in località Foce a Sarno, dove vi è una delle tre sorgenti del fiume.



I carabinieri della locale stazione, agli ordini del comandante Toni Vitale, con i militari del Noe, supportati da un elicottero per il controllo aereo e le riprese di eventuali allacciamenti sospetti, hanno battuto l’area al confine con Palma Campania dove insistono diverse aziende, fabbriche, laboratori. In diversi punti sono stati prelevati dei campioni i cui esiti saranno a depositati tra pochi giorni. Il dubbio è che rispetto alla rete fognaria, che ha già diverse criticità, possano esserci degli allacci fuorilegge che immettano reflui. Le indagini pare vadano proprio in questa direzione e quindi sono state necessarie riprese aeree, che riguarderanno anche il torrente Solofrana. Le verifiche con prelievo di campioni in prossimità di aziende e fabbriche già oggi potrebbero spostarsi sia a Scafati che a Pagani, © RIPRODUZIONE RISERVATA