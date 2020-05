Si sono giurati amore eterno, dopo una lunga battaglia contro il Covid. È la storia di Antonio Taronna e Giuseppina Todisco, che ieri mattina hanno suggellato la loro unione al Comune di Angri davanti al sindaco Cosimo Ferraioli, che ha celebrato il rito civile. Una cerimonia ristretta, a cause delle rigide prescrizioni, ma sentita. Con loro i figli e il fotografo. «L’augurio che rivolgo agli sposi è davvero speciale - ha detto il primo cittadino - perché si sono sposati dopo aver sconfitto entrambi il coronavirus. Auguri di cuore ad Antonio e Giuseppina e ai vostri cinque figli, da me e da tutta la nostra comunità. Grazie per avermi dato l’onore di celebrare il vostro matrimonio».



Antonio lavora nell’Aeronautica a Foggia e quando ha cominciato ad avvertire i primi sintomi era a casa in ferie. Giuseppina, invece, insegna in una scuola elementare a Napoli e a marzo era alle prese con la didattica a distanza, dopo la chiusura delle scuole. Avevano programmato la cerimonia da tempo, con l’aiuto dei loro cinque figli ai quali si sono avvicinati, trasferendosi da Napoli ad Angri a novembre. I festeggiamenti si sarebbero dovuti tenere il 14 marzo alla Sonrisa, in concomitanza con i cinquant’anni di Antonio. Ma il virus ha modificato i loro piani, costringendoli ad annullare la prenotazione e a rinviare tutto al 2021.



«Abbiamo contratto il Covid il 13 marzo - raccontano - in una fase dove nessuno dei due lavorava per fortuna. Per due settimane abbiamo avuto febbre alta, labbra tumefatte e dolori articolari. Abbiamo visto la morte in faccia e ci siamo dovuti scontrare con l’incapacità di gestire la situazione. Tutti i numeri, che contattavamo non sapevano dirci cosa fare, anche il medico di base è stato colto alla sprovvista. Siamo andati avanti per tentativi e solo dopo due settimane abbiamo fatto il primo tampone, risultato positivo». © RIPRODUZIONE RISERVATA