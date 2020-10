Un medico di base di Oliveto Citra, che opera nei Comuni di Colliano, Valva, Laviano, Santomenna e Castelnuovo di Conza è risultato positivo. È sintomatico, ha febbre, per fortuna sta bene. È stata avviata nel frattempo la fase di tracciamento dei contatti, oltre ai propri familiari, i pazienti che si sono recati nei suoi studi. Si ricostruisce cosi la catena di quanti lo hanno incrociato per procedere poi ai tamponi. Un lavoro importante e puntuale. Il primo cittadino di Castelnuovo, Francesco Di Geronimo, ha reso pubblica una nota nella quale raccomanda la quarantena per 14 giorni di quanti lo hanno incontrato. Procedono cosi anche gli altri Comuni. Si alzano i livelli di attenzione sul territorio con la raccomandazione di utilizzare ogni cautela. E sono tanti i messaggi di pronta guarigione per il medico, professionista di grande disponibilità.

Positiva anche la titolare di un bar a Buccino. Dopo due tamponi negativi, oggi il terzo, effettuato presso un laboratorio privato, che è risultato positivo. Anche in questo caso sì tracciano i contatti

