Dal 10 al 16 aprile nella città di Salerno non si contano nuovi contagiati. Mentre in alcune aree della provincia le misure restrittive non hanno ancora sortito tutti gli effetti sperati - i contagi di vicinato e quelli familiari continuano a foraggiare l’elenco degli infettati dal Covid 19 - nel capoluogo la curva si è improvvisamente appiattita e restituisce il sacrificio di settimane difficili e di misure straordinarie fatte osservare con estremo rigore dalle autorità civili e militari preposte. I casi accertati a Salerno città restano, dunque, 56.



Si tratta in prevalenza di uomini e l’età media dei contagiati è decisamente più bassa di quella che, almeno a inizio epidemia, individuava gli anziani come soggetti più deboli e maggiormente esposti all’infezione. Gli uomini infetti tra i residenti salernitani sono 38 mentre le donne sono «solo» 18. L’età media è 49 anni. La persona più giovane colpita dall’infezione è un bambino di soli tre anni mentre il più anziano, escludendo coloro che purtroppo non sono riusciti a sconfiggere la malattia, è un uomo di 87 anni che è attualmente ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Eboli. Tre i deceduti: una donna di 91 anni, un uomo di 82 anni e una donna di 78 anni. Per nessuno dei tre è stato specificato se ci fossero o meno patologie concomitanti che potrebbero aver contribuito ad accelerare il decorso dell’infezione e complicare il generale quadro clinico rendendolo irreversibile.

