Non si sono registrate eccessive criticità sulla strada della costiera amalfitana disciplinata, a partire da questo fine settimana, dal regime delle targhe alterne. Soltanto all'ora di punta qualche rallentamento nei centri abitati di Maiori e Minori, più che altro dovuti alle auto in cerca di parcheggio. I controlli a campione, così come annunciato, messi in campo dai comandi di Polizia Locale dei diversi comuni attraversati dalla statale 163 Amalfitana hanno restituito, nella maggior parte dei casi, esito negativo. Discorso a parte ad Amalfi, dove gli agenti della municipale sono stati costretti agli straordinari, complice il restringimento di carreggiata a nove chilometri di distanza, nei pressi della grotta dello smeraldo, nel territorio di Conca dei Marini. Qui la circolazione da ieri è garantita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico dopo il crollo, il giorno precedente, di alcune pale di fico d'India piombate dal costone roccioso sovrastante sull'asfalto. Nella mattinata di ieri, per consentire la bonifica dell'imponente parete attraverso un primo intervento di taglio della vegetazione spontanea, si è reso necessario il blocco del passaggio veicolare per ragioni di sicurezza. I rocciatori specializzati dell'impresa Cardine di Salerno hanno lavorato fino al pomeriggio in quota per recidere arbusti e i numerosi agglomerati di cactacea sparsi sul costone anche a un'altezza superiore ai cento metri dal livello stradale.

APPROFONDIMENTI Regata delle repubbliche marinare: Amalfi terza con rabbia Battipaglia, predoni delle auto ancora in azione: veicoli danneggiati per furti di scarso valore Spacciano eroina durante la festa della Salernitana, padre e figlio finiscono in manette

A commissionare l'intervento su un'area di proprietà privata è l'Anas, titolare dell'arteria, che attraverso la stessa ditta ha provveduto a posizionare barriere in calcestruzzo per settanta metri lineari a delimitare l'area di cantiere, garantendo al contempo un presidio fisso sull'arco delle 24 ore in caso di ulteriori crolli improvvisi. Gli esemplari selvatici di fico d'India sviluppatisi sulla roccia a strapiombo sulla statale 163 Amalfitana risultano essere molto pericolosi: la loro conformazione e la loro instabilità rappresentano un serio rischio per l'incolumità pubblica. Distacchi come quello avvenuto venerdì, nel caso di coinvolgimento di auto o persone, potrebbero rivelarsi fatali. Inoltre, proprio nell'area in questione potrebbe essere richiesto un attento monitoraggio della parete rocciosa, protetta da reti corticali abbastanza datate. Nella giornata di domani è previsto un sopralluogo alla presenza dei tecnici del Comune di Amalfi per stabilire le modalità di prosecuzione dell'intervento di mitigazione del rischio allo scopo di garantire le ottimali condizioni di sicurezza sulla principale arteria della Divina su cui ogni giorno transitano migliaia di veicoli, la maggior parte turistici, provenienti dalla penisola sorrentina e per Positano. Il nuovo semaforo installato in Costiera, in piena stagione turistica, è destinato a produrre inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione. Non soltanto in questi primi fine settimana di caldo. ©