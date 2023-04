Salerno, cerca di incassare assegno rubato aprendo conto postale con false generalità: arrestat0

Ha tentato di aprire un conto corrente postale a Salerno per incassare un assegno di 8mila sottratto ad un'altra persona come liquidazione per un incidente stradale. Per questo motivo ha utilizzato documenti falsi. Qualcosa è andato storto e, in seguito a segnalazione della persona derubata, l'uomo è stato incastrato dai carabinieri dell stazione Duomo della compagnia Salerno alla quale è stato notificato un provvedimento cautelare agli arresti domiciliari. Si chiama Christian De Lucia e risulta residente a Santa Maria Capua Vetere. Diversi i capi di imputazione da sostituzione di persona a ricettazione.