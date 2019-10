Linea dura contro chi non cura e provvede alla pulizia dei giardini privati. Il nucleo operativo e ambientale della polizia municipale sanziona 4 residenti proprietari di giardini, cortili e terreni privati per non aver provveduto alla loro manutenzione. Per i residenti è arrivato anche l’ordine di provvedere entro 15 giorni alla pulizia dei terreni per non mettere a rischio l’igiene pubblica e la sicurezza dei quartieri. La tolleranza zero è prevista da una ordinanza varata dal sindaco Vincenzo Napoli a tutela del decoro pubblico. La polizia municipale non ha perso tempo e ha provveduto a sanzionare già 4 proprietari di terreno privato che si presentava in condizioni di degrado. I residenti dovranno provvedere entro 15 giorni a ripulire e sanificare giardini, cortili e terreni. In caso di inottemperanza dell’ordine notificato dagli agenti del nucleo operativo scatterà la denuncia. © RIPRODUZIONE RISERVATA