Girandola di direttori sanitari negli ospedali salernitani. L'avviso pubblico pubblicato dall'Asl Salerno si è concluso con il conferimento degli incarichi quinquennali per i professionisti che guideranno ospedali strategici e di riferimento sia nell'area nord che sud della provincia. Il Dea di Battipaglia, Eboli e Roccadaspide sarà affidato al dottore Gerardo Liguori, attualmente direttore sanitario del plesso San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra e facente funzioni a Polla. Sarà quindi il dottore Liguori, cardiologo, ad occuparsi, in questo suo mandato, dei lavori previsti per gli ospedali di Eboli e Battipaglia, che condurranno ad una vera e propria rivoluzione sia nell'organizzazione sanitaria e nelle strutture dei due plessi.

Qui si gioca, probabilmente, una delle partite più significative della sanità salernitana, sia per i fondi che la Regione ha impegnato e sia per la riorganizzazione sul piano strettamente sanitario. Ad Oliveto Citra, invece, andrà il paganese Aristide Tortora. A Polla, invece, torna, per la terza volta, il direttore sanitario Luigi Mandia che ha realizzato tanto lavoro in questo plesso ospedaliero, lasciando un ottimo ricordo di sé. Torna ora pienamente in carica e non più come facente funzioni. Al Dea di Vallo della Lucania ed Agropoli sarà Giuseppe De Filippis, guiderà a gli ospedali di questi due centri nevralgici. Infine, a Nocera, Pagani e Scafati arriva l'unica donna tra le nuove nomine.

Sarà direttrice sanitaria la dottoressa Rosa Santarpia, che ha superato tutti gli altri concorrenti all'avviso pubblico. I lavori della commissione dell'Asl di Salerno hanno così definito le guide stabili degli ospedali, si è ora in attesa solo della nomina del direttore sanitario dell'ospedale di Sapri, che potrebbe arrivare oggi. Intanto, resta notevole l'attenzione focalizzata su Eboli/Battipaglia. «Sto ricevendo tante telefonate di persone e di colleghi che neppure conosco, mi chiamano complimentandosi e dicendomi che mi aspettano, quindi telefonate di un primo benvenuto e questo mi fa immensamente piacere - dice il direttore Liguori - In questa prima fase, comunque, è importante per me fare delle buone consegne del plesso di Oliveto Citra al nuovo direttore, rappresentando il lavoro svolto e tutte le prospettive a cui si stava lavorando. Più semplice sarà a Polla, qui il dottore Mandia già conosce bene ospedale e potenzialità».

Attese, dunque, soprattutto per Eboli e Battipaglia, anche se il direttore Liguori precisa: «Ancora non ho direttive in merito - chiosa - ma spero di collaborare con tutti per riuscire a costruire un nuovo sistema sanitario nella Piana del Sele, per rispondere innanzitutto ai tanti bisogni delle persone».