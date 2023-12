«Se non mi ringraziate pubblicamente, vi chiudo i rubinetti». Questa una delle frasi utilizzate dal consigliere delegato alle politiche giovanili Vito Maratea, nei confronti del Forum dei giovani di Eboli, più precisamente nei confronti del coordinatore Andrea Simeone.

Ma non sarebbe l’unica allusione alla possibilità di far venire meno il supporto economico dell’ente alle iniziative proposte dall’organo consultivo. Pomo della discordia un post social nel quale i ragazzi, attraverso un sondaggio, chiedevano ai cittadini quale film di Natale volessero fosse proiettato al “Drive In - XMAS Edition”, un’iniziativa organizzata e promossa dal Forum e Movieboli, con il supporto del Comune. Voleva essere menzionato e ringraziato, in virtù del fatto che, da quando gli è stata conferita la delega al ramo, si è dato da fare affinché il Forum avesse una sede dignitosa. Ringraziamenti pubblici e visibilità.

APPROFONDIMENTI Vallo della Lucania, salta il tavolo tecnico in Prefettura per la stabilizzazione degli operatori del Piano di Zona Rimpasto a Battipaglia, la sindaca riparte da Fiorillo: «Fiducia ai giovani» I Figli delle Chiancarelle spengono 12 candeline: attivismo, ironia, battaglie legali e le future amministrative

I toni, giudicati minacciosi, utilizzati da Maratea sono stati riportati da più consiglieri, sia di opposizione che di maggioranza. Insomma, l’atteggiamento del delegato non è piaciuto ai colleghi né poteva passare sotto silenzio. E pare che questa non sia stata la prima volta ad uscire fuori dal seminato. Con il Forum c’era già stato un precedente, prima dell’evento di San Cosimo e Damiano. Così riferiscono alcuni consiglieri del Forum. Simeone non conferma ma non smentisce. I consiglieri di minoranza stanno valutando di chiedere al sindaco Conte di revocare la delega alle politiche giovanili. «Inappropriato e fuori luogo», questo il commento di alcuni consiglieri di opposizione. Maratea però si difende.

«In questi mesi abbiamo instaurato una sinergia importante e un rapporto di amicizia con il Forum e con il coordinatore Simeone. Dal vocale che tanto si vuole strumentalizzare si comprende bene il rapporto di amicizia e di ironia. Dispiace per la continua ricerca del gossip cittadino inutile».