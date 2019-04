Martedì 30 Aprile 2019, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 06:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubano i computer per utilizzare le lavagne multimediali. Duro colpo al plesso elementare “Luigi Buonocore” di via Calenda dove i ladri sono entrati in azione mettendo in allarme il mondo della scuola. Rubati nove computer utilizzati per far funzionare le lavagne multimediali nelle classi. Si tratta della terza scuola elementare colpita in pochi mesi nel capoluogo. Dopo il raid vandalico del 17 aprile al plesso elementare di Ogliara, ieri è stata la comunità scolastica dell’Istituto comprensivo “San Tommaso d’Aquino” a fare i conti con i danni dell’ennesima azione criminale. Questa volta non ci sono stati solo danni ma un furto con scasso che ha consentito ai ladri di portare via nove computer portatili appena acquistati. A fare la scoperta sono stati ieri mattina i collaboratori scolastici del plesso di via Calenda. In un laboratorio al primo piano è stata divelta l’inferriata di una finestra da cui i ladri avrebbero avuto accesso per rubare alcuni pc e trafugare in scatoloni e armadietti.