Colpo grosso all’Eurospin nell’area del centro commerciale Sicicinum di Teano. Banda del buco entra in azione con due furgoni e dopo aver praticato un foro nella parete del supermercato “sradica” la cassaforte dal muro e fugge con un bottino di circa 20mila euro. Lo spettacolare furto poco prima dell’alba di ieri mattina. Una scena da film ripresa dalle telecamere del discount e del centro commerciale sito sull’Appia, meta non solo dei tanti clienti dei comuni vicini ma anche dei tanti pendolari del mare che si dirigono verso il litorale domizio e quello laziale.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Teano diretti dal maresciallo Salvatore Canelli che sono intervenuti sul posto subito dopo il raid allertati dal sistema di allarme del supermercato. Da una prima ricostruzione, i ladri, veri “professionisti” del settore, sono giunti a bordo di due furgoni nell’area del centro commerciale. Usando attrezzi da scasso, hanno praticato un ampio foro nella parete per accedere all’interno della struttura. Un’azione, evidentemente, ben studiata. Una volta entrati all’interno, i ladri si sono recati direttamente alle casse del supermercato, dietro le quali c’è una parete con la cassaforte d'acciaio. La banda senza molta fatica è riuscita a sradicare la cassaforte dal supporto di cemento e portarla via. All’interno vi era custodito l'incasso dell'intero fine settimana: circa 20.000 euro.

Nonostante l’allarme antifurto sia collegato ad un’agenzia di vigilanza e ai carabinieri, i ladri sono riusciti a mettere a segno con grande velocità il piano riuscendo a forare la parete, a quanto pare non spessa, entrare, sradicare la cassaforte, caricarla su un furgone e fuggire. Sul posto sono giunte alcune pattuglie dei carabinieri. Immediate le indagini e la caccia all’uomo ma dei ladri, per ora, nessuna traccia. Le immagini del sistema di videosorveglianza sono state acquisite dai militari dell’Arma.