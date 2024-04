Quarto, ragazzine imbrattano villa comunale inagurata pochi mesi fa

Tre ragazzine imbrattano la pavimentazione della villa comunale inaugurata appena tre mesi fa. Le autrici della vandalizzazione hanno agito con bombolette spray e si sono accanite anche contro alcuni alberi.

Il raid è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza installate dal Comune.

«Quanto accaduto in villa comunale è un atto vandalico contro la città - tuona il sindaco Antonio Savino - Qual è lo scopo di tutto ciò? Che senso ha? L'appello che rivolgo alle tre autrici del gesto è quello di presentarsi spontaneamente in Comune, prima che le indagini le coinvolgano, e insieme ai loro genitori per chiedere scusa alla città. Insieme poi troveremo il modo di riparare al danno».