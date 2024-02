Simona Tagli fattucchiera svela il futuro di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Poi legge le carte ad Alessio Falsone: «Speravo fosse Anita Olivieri»

Grande rivelazione della serata della 40esima puntata del Grande Fratello è stata Simona Tagli che ha mostrato una spiccata passione per i tarocchi e la lettura delle carte. Poteva Alfonso Signorini farsi scappare l'occasione di prevedere il futuro di Mirko e Perla, dei quali non ha capito ancora nulla, coma ha ammesso? Ovviamente no, ma non solo. La vecchia volpe ha voluto includere anche Alessio nella lettura delle carte per svelare una volta per tutte chi c'è nel suo futuro: Anita o Perla?

Andiamo a scoprire le carte del futuro dei coinquilini del Grande Fratello.

«Tu sei la regina dei bastoni, amore mio! Povero Mirko!» ha rivelato così le prime carte Simona Tagli.

Il futuro di Mirko e Perla è ancora lungo e pieno di alti e bassi, per la felicità dei fan dei Perletti. Brunetti indossa la tunica bianca e diventa il Papa, forse per sopportare gli errori grammaticali di Perla. «Mirko è lì che ti aspetta, fai tutto tu intorno e vedo la ruota della fortuna», conclude la Tagli.

La fattucchiera Simona non ha dubbi, ma le carte di Alessio potrebbero entrare in collisione con la storia d'amore che tutti stanno seguendo appassionatamente da quasi un anno su Canale 5.

Alfonso Signorini ha richiesto una seduta speciale anche per Alessio per una veloce lettura delle carte, ma la domanda la fa il conduttore. «Anita o Perla?», semplice e diretta: quando la risposta tarda ad arrivare, è meglio rivolgersi al mondo della magia per avere più chiarezza.

«Alessio tu sceglierai l'ìimperatrice e per me è Perla», colpo di scena di maga Simona, ma il ragazzo sembra non starci: «Ma nella carta l'imperatrice è bionda, Anita è bionda, avrei preferito lei», rivelando così la sua tattica e la sua preferenza tra le due ragazze.