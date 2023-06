Elettra Lamborghini presenta il nuovo album al Maximall di Pontecagnano

La regina del reggaeton, Elettra Lamborghini, è tornata, ed è determinata a prendersi lo scettro anche quest'estate con il suo “Mani in alto”, primo singolo estratto dal nuovo album “Elettraton”, perfetto mix tra il suo nome e il genere musicale di cui è voce e simbolo.

Dieci tracce di cui è particolarmente orgogliosa - «sono certa saprà risollevarvi il morale nelle giornate buie» - e che domani pomeriggio (mercoledì 14 giugno) alle 17.30 presenterà durante l’instore al centro commerciale CC Maximall (Pontecagnano Faiano). Seconda data utile per i fan campani (dopo Caserta) per farsi autografare il cd e avere un selfie con lei.

La Twerking Queen, malgrado la sua provenienza (il suo cognome è legato a una delle case automobilistiche più famose al mondo), è un’artista decisamente alla mano, e l'approccio con i fan, specie più piccoli, lo conferma.

Il suo ritorno alla musica segue una serie di impegni televisivi anche all’estero (dagli show di Mtv in Italia, Spagna e Inghilterra ad altri di successo come “The voice of Italy”) e programmi iconici come “Miss Italia” e da ridere come “Only fun”.

Tra i prossimi appuntamenti c'è anche la tredicesima edizione di “Italia’s got talent” che la vedrà su Disney Plus in veste di giudice insieme a Khaby Lame e ai veterani Mara Maionchi e Frank Matano.