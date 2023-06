Agropoli, via libera dal ministero ai fondi per 36 nuove telecamere

Il Comune di Agropoli è stato destinatario di fondi per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza presente sul territorio. Il progetto sviluppato dall’Area vigilanza e Polizia locale, diretta dal maggiore Antonio Rinaldi, per una spesa pari a 149.200 euro è stato ritenuto idoneo dal ministero ed è risultato tra le 93 proposte progettuali ammesse a finanziamento, per i Comuni con fascia di popolazione compresa tra 20mila e 49.999 abitanti. Il costo dell’intero intervento è di 180.000 euro, di cui circa 31.000 euro a carico del Comune.

Il progetto prevede l’installazione di 36 nuove telecamere, di cui 17 con lettura targhe e altre 19 di contesto e sicurezza, utili a svolgere attività di controllo del territorio e di contrasto all’abbandono dei rifiuti. All’interno della progettazione, è stata prevista una sede operativa di controllo dei dispositivi presso il Comando di Polizia Municipale e un’altra presso la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Agropoli. Le telecamere verranno installate: all’ingresso/uscita della città, al porto, nelle frazioni e nel centro cittadino.

«È giunta la conferma di ciò che aspettavamo – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – Le 36 telecamere si aggiungono alle 12, quattro a lettura targa e otto di contesto, in corso di installazione con il progetto “videosorveglianza partecipata”.

In questi giorni si completeranno anche le operazioni di manutenzione, che vede di nuovo funzionanti 39 telecamere su 45. A breve saranno riattivate anche le altre sei telecamere. A regime il Comune di Agropoli avrà funzionanti 93 telecamere totali».