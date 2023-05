Agropoli, restyling del Castello Aragonese: c'è la posa della prima pietra

Si terrà domani, mercoledì 24 maggio alle ore 11, la posa della prima pietra dei lavori di restauro, riqualificazione, recupero e risanamento conservativo del Castello Angioino-Aragonese di Agropoli. L’appuntamento è presso l’antico maniero per dare il via agli attesi interventi per un importo pari a circa 4,5 milioni di euro. Si chiude così un iter iniziato nel 2015. Il progetto, inserito tra quelli ammissibili a finanziamento all’interno del Por Campania Fesr 2014/2020, relativo al «Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche», consiste nel recupero integrale di Palazzo Sanfelice, presente all’interno della struttura simbolo della città e cuore pulsante del centro storico.

«È stato un iter molto lungo quello seguito da questo importante progetto – afferma il sindaco Roberto Multalipassi - vista l’importanza dell’intervento, che riguarda un bene sottoposto a tutela. Ad ottobre 2022, ci fu il decreto di finanziamento e ora, a distanza di circa sette mesi, possiamo dare il via ai lavori. Ringrazio il Raggruppamento temporaneo di imprese e quindi i professionisti che hanno curato la progettazione oltre al Rup, architetto Gaetano Cerminara. I lavori dureranno all’incirca un anno, durante il quale il castello resterà comunque aperto, nella fase in cui sarà possibile farlo senza creare pregiudizio per l’utenza, ovviamente con l’interdizione dell’area destinata a cantiere.

Al termine dei lavori – conclude - avremo nuovi spazi da destinare alla cultura. Si aggiungeranno agli altri già presenti e che già ne fanno un fulcro costante di espressione dell’arte e della cultura».