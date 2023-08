Il sentiero da cui domenica scorsa è precipitata Elia Caroccia «è per esperti». Ad indicarlo agli escursionisti è un cartello collocato vicino al ponte tibetano di Roccamandolfi. Lo si legge in una nota diffusa dal procuratore Carlo Fucci che coordina le indagini sulla morte della donna di 32 anni di Nocera Inferiore. Il capo della Procura di Isernia precisa di aver chiesto «al Gruppo del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso una verifica tecnica delle condizioni del sentiero per una completa ricostruzione dinamica dell’evento». Per consentire le operazioni tecniche utili alle indagini, il procuratore ha fatto sequestrare dai carabinieri di Cantalupo l’area che è di proprietà del Comune molisano.

«Il sequestro - spiega- si è reso necessario per consentire le operazioni tecniche suddette, contemporaneamente evita di fatto, almeno sino all’espletamento deglidelegati, la percorrenza del sentiero in condizioni che allo stato non è dato sapere con certezza se siano quelle sufficienti ai fini della sua sicura percorribilità». Lasta indagando pera carico di ignoti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Cantalupo, «e si stanno sviluppando principalmente attraverso l’escussione di, rilievi video-fotografici del luogo del sinistro, sequestro del telefono cellulare della giovane deceduta, verifica delle dotazioni come il tipo di scarpe indossateal momento del fatto», precisa il procuratore. Il comunicato dellaricostruisce la vicenda alla luce dei termini oggettivi acquisiti sino ad oggi. «Alla notizia del fatto - si legge nella nota - si sono subito attivati i mezzi necessari per recuperare laprecipitata, innanzitutto con la speranza di trovarla ancora in vita ed a tal fine autorizzai immediatamente, su richiesta dei, l’intervento del soccorso con elicottero. Purtroppo le caratteristiche dell’area, impervia e con fitta vegetazione, hanno impedito l’intervento dell’eliambulanza giunta da Pescara. Di conseguenza personale del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Molise hanno dovuto effettuare il recupero calandosi per circa. Questa operazione è durata circa sei ore con la constatazione sul posto del decesso della giovane escursionista». Il procuratorericostruisce anche quanto accaduto dopo il recupero del corpo di Elia. «Ho disposto - scrive - che la salma fosse trasportata presso l’ospedaledi Isernia dove martedì e mercoledì si sono svolte lerelative all’ispezione cadaverica che avevo disposto dopo aver iscritto la, a carico di ignoti, di omicidio colposo. Non si è ravvisata, da parte del consulente tecnico nominato da questo Ufficio, la necessità dell’autopsia per verificare le cause del».Intanto ladella giovane è rientrata a. Ieri pomeriggio molte persone hanno reso omaggio aportandole un fiore oppure un gesto dialla famiglia raccolta nella chiesa vecchia del. I funerali si celebreranno questa mattina alle ore 11 nella chiesa, parrocchia che si trova a poche decine di metri dalla casa della defunta. Continua la raccolta fondi avviata dalla comunità francescana di Sant’Antonio, chiesa frequentata da Elia, dalla madre Virginia, francescana secolare, e dal fratello. L’Iban è IT73U3253203200006571901390.