Escursionista si perde sugli Alburni alvato dai Vigili del fuoco in elicottero

Un escursionista si perde in montagna, sui monti Alburni, e rischia la vita. E' salvatoro dai Vigili del fuoco di Salerno. E' accaduto nel territorio di Sicignano degli Alburni, in un'area particolarmente impervia, lungo un sentiero ad alta quota.

L'escursionista aveva perso l'orientamento e non riusciva più a ritrovare la strada per rimettersi in cammino verso valle. Sui monti Alburni è facile che ciò accade perchè non tutto è segnato da sentieri e, di conseguenza, anche i più abili e i maggiori conoscitori possono incorrere in problemi seri, se si allontanano in aree impervie.

Una squadra del distaccamento di Eboli è interventuta e con essa un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano. E' stato proprio il personale in volo ad individuarlo e a metterlo in salvo. E' stato infatti il personale spleleo alpino fluviale presente a bordo a scendere per recuperare il malcapitato escursionista.