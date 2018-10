Mercoledì 24 Ottobre 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 06:42

A maggio scorso si era intrufolato all’interno di una barca di lusso ormeggiata a molo Manfredi e, noncurante della presenza a bordo del proprietario, un imprenditore salernitano, aveva portato via un cellulare ed un orologio, anche questo di lusso. Ieri mattina il ladro marocchino è stato condannato a quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di pena dal gup Alfonso Scermino. L’uomo, recidivo e con precedenti specifici, quando ha commesso il furto - il 27 maggio scorso - era agli arresti domiciliari. Insomma, era evaso proprio per «rifornirsi» di oggetti da rivendere e raggruzzolare qualcosina di soldi. Di qui la pena severa sancita dal giudice per l’udienza preliminare.