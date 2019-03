Martedì 5 Marzo 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2019 06:21

Sono decine le testimonianze di affetto e partecipazione che in questi difficilissimi momenti stanno piovendo sulla famiglia della giovane Federica. Amici, conoscenti e anche semplici clienti del salone di estetica dove lavorava, si sono lasciati andare a intensi ricordi della 24enne che era nota a tutti per la solarità e per la grande capacità di costruire rapporti empatici con le persone che la conoscevano, anche solo superficialmente. «Ciao Federica - scrive Pia - scrivo sfruttando questo canale come se davvero potessi leggermi. Credo che tu sia già impegnata a raccogliere le lacrime di molti. Quando ho saputo, quando ho compreso che non c’eri più, ho rammentato con quanta forza mi raccontasti il tuo vissuto, le tue debolezze. Ho rammentato quante volte facessi complimenti ai tuoi splendidi ricci e tu timidamente tendevi a smorzare la lode asserendo che fossero comodi da asciugare. Rammento quando ti raccontai di papà e con quanto affetto accogliesti il mio dolore. La verità è che ricordo quanto tu fossi bella e ricca di risorse, stacanovista e con un sorriso capace di oscurare il sole. Non posso privarmi delle lacrime oggi, non posso non ricordarti. Ci stringiamo a te con il cuore».La voglia di andare oltre il dolore, di trasformare le negatività sempre in qualcosa di positivo era forse la caratteristica più marcata di Federica, un dettaglio che emerge con spontaneità e prepotenza dalle parole di tutti coloro che con lei, per un motivo o per un altro, hanno fatto un pezzo di strada. «Quando le chiesi come stava, lei mi rispose con la stessa domanda che le avevo rivolto - ricorda Teresita - e volle sapere di mio marito appena operato, era sempre attenta a far star bene gli altri».In segno di lutto e rispetto, il Centro Polifunzionale “Chiara Della Calce” di Ogliara ha deciso di annullare i festeggiamenti per il Carnevale previsti per oggi, lo ha comunicato nel pomeriggio di ieri Archimede Fasano in rappresentanza di tutte le persone legate al centro.