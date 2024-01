Arriva in ospedale e dichiara di essere stato aggredito, prima di perdere conoscenza. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore stanno indagando su quanto sarebbe accaduto ad un uomo di 67 anni, di Scafati, giunto in ospedale a Pagani, all’Andrea Tortora, la notte scorsa, con ferite all’occhio e alla testa. L’uomo si sarebbe recato prima a Castellammare di Stabia, da dove poi sarebbe uscito per la troppa attesa. A quel punto sarebbe tornato indietro, fino all’ospedale di Pagani. Qui avrebbe riferito dell’aggressione subita, per poi perdere i sensi. Il personale medico lo ha soccorso, poi il trasferimento, in ambulanza, all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Dai primi, oltre alla scoperta di, sarebbe stata accertata anche la presenza di un’. La vicenda è tutta da chiarire e appena possibile, gli inquirenti ascolteranno la versione dell’uomo per capire l’origine delle sue ferite. Partendo da una ricostruzione fatta proprio dai, il 67enne sarebbe stato vittima o avrebbe partecipato ad una, scoppiata nella vicina città di. Laprobabilmente è stata commessa in un’attività commerciale, sulla cui ubicazione sono in corso le indagini. Tra le ipotesi c’è quella che l’uomo avrebbe preso parte alla rissa e avrebbe avuto la peggio. Andrà chiarito anche il suo, qualora trovi riscontro questa ipotesi, che non scarta comunque le altre, come quella di, magari per mano di qualche sconosciuto. Ora è il momento delle, con la speranza di individuare e ascoltare, magari ottenendo elementi anche da qualchedi

A tutto questo andrà integrato anche il risultato degli esami medici svolti negli ospedali. La natura, così come le caratteristiche delle ferite potranno fornire elementi utili agli inquirenti, al fine di ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto. L’uomo era giunto la notte scorsa in ospedale, a Pagani. Da lì i primi controlli, l’ammissione di essere stato vittima di un’aggressione poi la perdita dei sensi, con l’accertamento delle ferite al volto. Il trasferimento nel vicino ospedale di Nocera Inferiore era avvenuto intorno alle 7 di ieri mattina, con il ricovero e la richiesta di analisi più approfondite, per verificare la presenza di lesioni interne. Il 67enne non avrebbe saputo fornite, tuttavia, dettagli sulle ore precedenti.

Avrebbe - ed il condizionale è d’obbligo - precisato di non ricordare bene cosa gli fosse accaduto. Circostanze, queste, che hanno spinto il personale medico ad allertare il reparto territoriale carabinieri di Nocera, così da prassi per accessi in ospedale di questo genere. L’inchiesta è in corso.