Frammento di meteorite ad Atena? La "pietra" sarà studiata a Napoli

"Ho sentito un tonfo e sono uscito in strada, a quel punto ho visto questa pietra stupenda. Ho subito avvertito le autorità che lo esamineranno. Si tratta di un vero e proprio mistero". Sono le parole di Michele, il gestore del bar Memis di Atena Lucana testimone oculare di un mistero avvenuto nel piccolo centro valdianese. La pietra non è caduta da nessuna casa circostante né da alcun mezzo in transito.

Pesa circa 4 chili e non si sa se si tratta di un pezzo di pietra o di un frammento di meteorite? A questa domanda risponderà un istituto specializzato in geologia di Napoli dove il frammento sarà analizzato. L'amministrazione comunale guidata da Luigi Vertucci, arrivato sul posto, ha inviato il frammento all'istituto per avere delle risposte. Le analisi specializzate saranno fondamentali per comprendere di cosa si tratta.