Giovedì 6 Dicembre 2018, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo sulle tracce di una banda di cittadini extracomunitari dediti ai furti in appartamento, abbiamo in mano elementi che lasciano pensare che potremo prenderli presto». Il questore Maurizio Ficarra invita alla calma e rassicura i cittadini sull’ondata di furti che, nelle ultime settimane, hanno tenuto con il fiato sospeso i residenti del centro storico. Episodi che hanno spinto il primo cittadino a chiedere un incontro proprio al questore per rappresentare questa situazione. «Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha incontrato il questore Maurizio Ficarra – si legge in una nota inviata ieri da Palazzo Guerra - Il primo cittadino ha richiesto l’incontro per discutere dei recenti episodi di furti che si sono verificati in abitazioni del centro storico e in altri quartieri della città. Sollecitato dal sindaco, il questore ha garantito, sin nell’immediato, un potenziamento delle pattuglie delle forze dell’ordine nelle zone interessate da tale fenomeno, al fine di arginare questi episodi che si sono andati intensificando in questo periodo. Il Comune di Salerno si impegna, con azioni mirate e concrete, a garantire la sicurezza sul territorio cittadino». Il Comune, a sua volta, era stato sollecitato dai cittadini che, in queste settimane, sono rimasti vittime di furti in casa.