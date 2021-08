Furti in abitazione in Costiera arrestati due responsabili

Furti in appartamento, assicurati alla giustizia i due autori. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Amalfi, agli ordini del capitano Umberto D'Angelatonio, hanno eseguito, a Tramonti, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno nei confronti di due persone indagate per furto aggravato e furto in abitazione.

L’attività investigativa coordinata dalla procura di Salerno svolta da militari della stazione di Tramonti è stata avviata a seguito di alcuni furti che sono stati perpetrati in pochi mesi nel comune di Tramonti, le indagini hanno consentito di accertare le responsabilità di due persone un uomo ed una donna conviventi, i quali sono stati addebitati gli episodi delittuosi. Gli accertamenti sono consistiti in escussioni testimoniali acquisizione visione di video riprese pubbliche private, analisi dei tabulati telefonici e perquisizioni domiciliari che hanno consentito di raccogliere un quadro indiziario univoco nei confronti dei due indagati.

Uno degli episodi contestati riguarda il furto di gasolio su un autobus della SITA sud, nello scorso mese di febbraio, parcheggiato in un’area di sosta del piccolo centro costiero, grazie alla visione dei filmati acquisiti delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile riscontrare come il ladro è giunto nei pressi del bus con la propria autovettura per commettere il reato

Nel corso di una mirata perquisizione domiciliare, oltre a 9 g di marijuana, è stata rinvenuta nella sua disponibilità il materiale utilizzato per commettere il furto del gasolio (taniche, buste e tubi di gomma).

Un altro episodio delittuoso è consistito nel furto in abitazione dalla quale esportavano vettovaglie materiale da cucina vestiti ed oggetti griffati nonché una collanina. Parte di questo materiale è stato rinvenuto all’interno della loro casa, nel corso della predetta perquisizione.