Venerdì 21 Dicembre 2018, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sostituto procuratore Davide Pretti ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex prefetto di Salerno, Salvatore Malfi, coinvolto in un’inchiesta (quando era in servizio a Vercelli) sul settore della spesa pubblica legata alla gestione dei flussi migratori nel territorio italiano. Una delle accuse era l’abuso d’ufficio (per questa ipotesi di reato l’alto funzionario fu anche sospeso per tre mesi con revoca dopo 43 giorni in seguito alle indagini difensive prodotte dagli avvocati Giovanni Annunziata e Roberto Scheda) per essersi rivolto, ai dipendenti della prefettura vercellese, «con espressioni ingiuriose, anche a sfondo sessista, umilianti e denigratorie, utilizzando toni ed atteggiamenti discriminatori e minacciandoli persino di morte». Comportamenti che il magistrato vercellese, nella richiesta di rinvio a giudizio, ipotizza essere stati commessi anche successivamente al periodo in cui Malfi ha ricoperto la carica di prefetto in Piemonte (dal 2011 al 2016) e cioè quando è stato a capo della prefettura salernitana (per due anni, dal 2016 al 2018, quando a luglio è stato nominato ispettore generale di amministrazione).Ma l’ipotesi di abuso d’ufficio era solo la punta dell’iceberg di un’inchiesta ben più corposa che vedeva indagati non solo Malfi ma anche altri funzionari della prefettura piemontese tanto che il pm Pretti ha chiesto il rinvio a giudizio anche per la viceprefetto Raffaella Attianese e i funzionari Lucia Castelluccio e Cristina Bottieri (sempre di Vercelli) oltre all’imprenditore Gianluca Mascarino che, secondo l’ipotesi accusatoria, pur non avendone i requisiti, sarebbe stato favorito con la sua cooperativa nelle procedure di gara bandite dalla prefettura di Vercelli negli anni 2015 e 2016 per la selezione delle coop a cui affidare il servizio di accoglienza dei richiedenti asilo. È questa, infatti, l’indagine madre.