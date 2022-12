Ritorna Giffoni Teatro con «La ciliegina sulla torta»

Primo appuntamento, dopo due anni di fermo, con Giffoni Teatro, XIII Stagione Invernale di Prosa promossa dall’Associazione omonima presieduta da Mimma Cafaro.

Lunedì 5 dicembre Debora Caprioglio, Edy Angelillo, Blas Roca Rey e Adelmo Fabo salgono sul palco della Sala Truffaut della Cittadella del Cinema con «La ciliegina sulla torta». In scena una commedia divertente, uno spettacolo allegro ma non spensierato, perché i protagonisti saranno sempre sull’orlo di una crisi di nervi e lo spettatore riderà e rifletterà sugli innumerevoli imprevisti e le sorprese che la vita riserva.

Ci sono giorni speciali nella vita di ogni ragazzo che rimarranno per sempre scolpiti nella memoria; poi ci sono degli eventi particolari della vita di un giovane, ugualmente importanti, a cui non si può legare un bel ricordo: la presentazione della fidanzata ai propri genitori. Diego Ruiz parte da qui per scrivere una commedia sfacciata e piccante sulla famiglia e le sue innumerevoli dinamiche. Uno sguardo esilarante sui rapporti di coppia, sulle relazioni tra genitori e figli e sugli inevitabili conflitti tra uomini e donne.