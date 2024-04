Giffoni Valle Piana, Giampaolo Morelli e Ilenia Incoglia ospiti alla cerimonia conclusiva di Cinefrutta 2024

Venerdì mattina 3 maggio, presso la Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana, si terrà la cerimonia conclusiva di Cinefrutta 2024, il festival della sana alimentazione, concorso nazionale per scuole medie e superiori che premia i migliori cortometraggi realizzati da studenti sul tema della sana alimentazione e del consumo di frutta e verdura.

L'evento vedrà la partecipazione di due eccezionali ospiti: l'attore, regista e sceneggiatore Giampaolo Morelli e l'attrice Ilenia Incoglia.

Giampaolo Morelli è noto al grande pubblico per il ruolo dell'Ispettore Coliandro nella nota fiction Rai diretta dai Manetti Bros e per film di successo come “Smetto quando voglio”, “C'era una volta un crimine” e “A casa tutti bene”. Nel corso dell’evento dialogherà con i giovani partecipanti insieme all’attrice Ilenia Incoglia, uno dei volti nuovi della serie di successo “Mare Fuori”, nella quale interpreta il ruolo di Isabella.

Nel corso della mattinata, verranno assegnati i premi alle scuole vincitrici del concorso, che hanno realizzato i cortometraggi ritenuti più meritevoli dalla giuria di esperti. I riconoscimenti includono il prestigioso trofeo “Cinefrutta” e un contributo per l'acquisto di materiale didattico o per attività extracurriculari, consegnati dai promotori del progetto: le Organizzazioni di Produttori AssoFruit Italia, Aoa e Terra Orti.

La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, si concluderà con una gustosa degustazione di frutta e verdure fresca di qualità. Un momento conviviale per celebrare il talento dei giovani partecipanti e per sensibilizzare ulteriormente sull'importanza di una dieta equilibrata e ricca di nutrienti.