Giornata record per il punto nascita dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla e con ben otto nascite in un giorno. Un numero elevato e benauguarente per un reparto, quello di Ginecologia e Ostetricia diretto da Francesco de Laurentiis, che è decollato nuovamente dal punto di vista numerico e che ha sempre conservato alto livello qualitativo.

Otti nati, tra questi un parto gemellare, e feste quindi per i paesi di Caggiano (due nati), Sassano (un nato), Sala Consilina (3 nati) e a Corleto, paese d’origine dei due gemelli. Otto nati in un reparto che di solito supera i 300 l’anno sono un numero record.

Bebè, 5 femminucce e 3 maschietti, e mamme sono in ottime condizioni di salute. E – stavolta con il sorriso bisogna aggiungere – anche il personale medico e ostetrico dopo un giorno intero vissuto in sala parto.

