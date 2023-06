Per Biagio Luongo ieri è stato il primo giorno da sindaco trascorso tra le mura di palazzo di città. Ha giurato e indossato la fascia tricolore nell’aula Gelsomino Bottiglieri, a Campagna, gremita di tanti sostenitori che sono andati a tributargli affetto. Ha ribadito, nel suo discorso, la necessità di pacificazione dopo una campagna elettorale aspra nella dialettica ma sostanzialmente corretta. E al termine del giuramento si immerge nel lavoro e definisce quale sarà la composizione della giunta che l’affiancherà.

Barbara Granito, la più votata, sarà assessore e vicesindaca, poi gli assessori Almerico Fontana, Remo Cubicciotti e Giulia Montera, assessore esterno perché non eletta ma indicata dalla sua lista a ricoprire l’incarico. Raffaele Naimoli sarà invece il presidente del consiglio comunale. Luongo ha sostanzialmente seguito i numeri, le preferenze degli eletti per le scelte o comunque le indicazioni delle liste a sostegno. E di seguito arriva anche la prima riunione con la segretaria comunale che gli rappresenta la composizione della struttura comunale, le aree, i responsabili, i servizi e le attività che sono poste in essere. I primi impegni ufficiali ci saranno già oggi per la celebrazione della giornata del 2 giugno. Luongo sarà a Salerno, con il prefetto e gli altri sindaci per la festa della Repubblica. Prende così il via la legislatura del neo sindaco, un ritorno per lui tra quei corridoi, tra quelle stanze, ma anche tra i vecchi dipendenti che dieci anni fa lasciò e i nuovi che ha ritrovato oggi incardinati nella pianta organica. A tutti ha dato appuntamento fin dalle ore 8 del mattino di ogni giorno per i prossimi anni. Intanto per la proclamazione degli eletti al consiglio comunale bisognerà aspettare il prossimo 9 giugno quando tutti i conteggi e le verifiche saranno completati e il quadro sarà definitivo, chiaro ed ufficiale per il consiglio che siederà nell’assise comunale.