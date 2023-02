Giuseppe Feniello, 100 anni dell'ultimo testimone di guerra vivente a Valva

L'ultimo testimone vivente del secondo conflitto mondiale ha compiuto 100 anni ed è stato festeggiato da tutta la sua comunità e dalla Fanfara della Brigata bersaglieri "Garibaldi". A Valva è stata festa grande per Giuseppe Feniello. Con lui c'erano l'associazione combattenti e reduci, le scuole, l'amministrazione comunale e la sua famiglia.

Una festa per rendere omaggio ad un centenario speciale, che ha vissuto anche l'orrore della prigionia, tornando provato ma fiducioso nel costruire, come poi ha fatto, la sua famiglia, con l'orgoglio e la fatica che chi ha vissuto quei tempi ben conosce.

Nel festeggiare Giuseppe Feniello, si è voluto idealmente celebrare i tanti soldati come lui, per fare memoria proprio nel primo anno di guerra in Ucraina.