Lunedì 2 Luglio 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 1 Luglio, 22:33

Sono ritornati. Giornata al mare da incubo per colpa dei parcheggiatori abusivi. Appostati sotto al sole, pronti a riscuotere l’obolo per la sosta, almeno tre parcheggiatori hanno preso di mira ieri le ondate di bagnanti diretti agli stabilimenti di via Allende. L’allarme è scattato già alle 9 in via Bandiera, via Allende e viale De Marco dove i posteggiatori, prima più defilati e nascosti poi entrati in azione più sfacciatamente, sono ritornati ad istituire un presidio illegale che ha finito per trasformare in un calvario l’arrivo in auto all’esterno degli stabilimenti balneari dei tanti salernitani che hanno affollato l’estrema zona orientale. E ritorna prepotente l’allarme pizzo sulla sosta, proprio a distanza di un mese e mezzo dalla raffica di 32 esecuzioni di misure cautelari per estorsione ai danni di una banda di posteggiatori. Nonostante il fermo forzato dei trasgressori, sembra che il richiamo dell’estate e degli afflussi dei bagnanti abbia affrettato un ricambio dei posteggiatori in strada. Eppure una prima avvisaglia si era registrata venerdì sera quando un altro parcheggiatore era stato segnalato in appostamento davanti al cinema multisala di via Bandiera. Si sperava in un caso isolato, ma stando al presidio ostinato di ieri mattina davanti agli stabilimenti non è stato evidentemente così.Sfidando il sole battente e il caldo torrido, i parcheggiatori hanno preso in mano le traverse antistanti i lidi balneari cominciando ad assillare di richieste pressanti i poveri bagnanti a caccia dell’agognato posto auto. L’obolo per la sosta è stato così insistente che alcuni automobilisti, pur di evitare il pressing faccia a faccia, hanno pensato di fare il giro lungo percorrendo via Bandiera (lato cinema) anziché viale De Marco, dove era fissa la presenza di un abusivo. Una situazione che si ripete ormai da anni a inizio stagione balneare.