Santa Rita, domenica benedizione delle auto

Domenica 14 maggio, in piazza Risorgimento a Benevento, in occasione della festa dedicata a Santa Rita, si terrà la benedizione delle automobili e dei mezzi di lavoro.

Il raduno è previsto alle ore 9, seguirà alle 9,30 il corteo per le principali vie della città che si concluderà dinanzi al santuario della santa in via Cristofo Ricci.

Qui si concluderà la mattinata con la santa messa nella chiesa parrocchiale. L'evento è organizzato dall'arcidiocesi di Benevento in collaborazione con la parrocchia Santa Maria della Pace.