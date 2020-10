Il Gruppo Grimaldi potenzia i collegamenti marittimi con la Sardegna: da ieri il servizio tra i porti di Salerno e Cagliari sarà esteso anche al trasporto di passeggeri, con l'introduzione della nave Venezia, traghetto di ultima generazione con una capacità di carico di 2.250 metri lineari, pari a circa 130 camion e di 1.000 passeggeri e 200 auto al seguito. E' dotato di 96 cabine interne ed esterne, tutte con aria condizionata e servizi privati, alcune attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta e per gli animali domestici che viaggiano al seguito, e di una sala con poltrone reclinabili.

Diversi sono i servizi offerti a bordo, quali ristorante self-service, caffetteria, saletta videogiochi e slot machine, negozi ed area giochi per i bambini. Il collegamento avrà frequenza trisettimanale, con partenze ogni lunedì, mercoledì e venerdì sera dal porto campano verso il capoluogo sardo e ritorno il martedì, giovedì e sabato da Cagliari. «La linea Salerno-Cagliari - commenta Emanuele Grimaldi, ad della compagnia partenopea - rappresenta un'importante novità nell'offerta del nostro gruppo: si tratta, infatti, del primo collegamento diretto che dedichiamo ai passeggeri che viaggiano tra la Campania e la Sardegna e che è partita ieri 12 ottobre dal porto di Salerno, in attesa dell'accoglimento dell'istanza per la linea dal porto di Napoli per Cagliari».

