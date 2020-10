È stata chiusa l’indagine della Procura di Nocera Inferiore nei riguardi di sei persone, tra le quali ci sono Francesco Antonio Salzano e Francesca D’Angelo. Il primo, docente ordinario di Otorinolaringoiatria presso il dipartimento di medicina dell’Università di Salerno e primario del medesimo reparto dell’ospedale Fucito di Mercato San Severino. La seconda, di Castel San Giorgio, ex coordinatrice infermieristica di quello stesso reparto, poi trasferita ad altro settore. Così come Salzano, che da poco è stato reintegrato dall’ospedale Ruggi di Salerno. I due, insieme agli altri, rischiano ora il rinvio a giudizio, ciò che chiederà il sostituto procuratore e titolare dell’indagine, Anna Chiara Fasano, dopo aver notificato gli atti d’accusa. Nella stessa inchiesta sono indagate due addette alle pulizie dell’ospedale di Mercato San Severino, accusate di aver sottratto medicinali. A seguire, un giovane medico iscritto al primo anno di specializzazione in Otorinolaringoiatria, accusato di peculato, per essersi appropriato di farmaci e altri dispositivi medici per scopi personali, custoditi all’interno di un armadietto in dotazione all’ambulatorio.

