Ad insospettire i militari del Nucleo operativo e Radiomobile di Sapri era stato un continuo via vai di persone dalla sua abitazione a Licusati. E così, in collaborazione con le unità cinofili di Sarno, hanno fatto irruzione nell'appartamento ed hanno trovato 37 grammio di hashosh suddiviso in due involucri.

La sostanza è stata sequestrata e l'uomo, P.S. 41 anni, è stato denunciato all'autorità giudiziaria.