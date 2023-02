Viaggiavano con hashish e marijuana, nei guai 4 giovani di Nocera: c'è anche un minore

NOCERA INFERIORE. Quattro ragazzi beccati con la droga, durante un controllo a Nocera Inferiore. A operare i carabinieri del nucleo radiomobile del reparto territoriale.

La scorsa notte sono stati denunciati a piede libero due 21enne, un 20enne ed un 17enne, trovati in un'auto e ora indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I quattro sono stati fermati durante un controllo dei carabinieri su diverse strade del territorio, mentre viaggiavano a bordo di una piccola utilitaria.

Dopo una perquisizione personale e veicolare, i due 21enne sono stati trovati in possesso di 4,6 grammi di marijuana e 17,6 grammi di hashish. Inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 23 dosi di hashish dal peso di circa 17 grammi, lasciati cadere dai ragazzi durante il controllo dell'auto.

Le denunce rientrano in quella serie di operazioni utili a reprimere il fenomeno dello spaccio sul territorio dell'Agro, specie nelle grosse città, come Nocera Inferiore, da sempre attenzionata per il grosso smercio di stupefacenti che viene fatto quotidianamente. In particolare, nei giorni a ridosso del weekend.