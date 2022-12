«Il Giocattolo Sospeso», a Castellabate l'iniziativa natalizia per donare un sorriso ai bambini delle famiglie più disagiate

Al via la prima edizione del progetto giocattolo sospeso. Il Comune di Castellabate ha adottato tale iniziativa, da realizzarsi tra l’8 dicembre ed il 6 gennaio, destinata ai bambini appartenenti a famiglie che vivono un disagio economico. Chiunque potrà acquistare un regalo presso i punti vendita aderenti e sarà cura del Comune occuparsi del ritiro e consegna ai bambini individuati dal servizio sociale professionale operante nel territorio e dalla Caritas interparrocchiale.

L’obiettivo è quello di favorire la partecipazione dei cittadini a un’iniziativa di carattere solidale, offrire ai genitori di famiglie disagiate l’opportunità di assicurare ai propri figli un dono natalizio e riconoscere il diritto al gioco, sancito dall’art. 31 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, quale strumento fondamentale per lo sviluppo del bambino. Un piccolo gesto in prossimità delle festività che farà vivere a tutti il vero spirito del Natale fatto di solidarietà, fratellanza, unione, condivisione e amore reciproco, rendendo un po’ più sorridenti, felici e gioiosi gli occhi dei bambini.

«Questi bambini avranno la possibilità di ricevere un dono e assaporare la bellezza del Natale, fatto di magia, di sorrisi e allegria, così come tutti gli altri. Un’iniziativa che va a generare un circuito solidale in un’intera comunità» afferma l’assessore Marianna Carbutti.

«Un progetto nuovo fortemente ispiratore di valori autentici del Natale quali la solidarietà, la fratellanza, l’unione, la solidarietà. Sono certo che grazie a questa iniziativa riusciremo a rendere felici tanti bambini e famiglie» aggiunge il vicesindaco Luigi Maurano.

«Abbiamo fortemente creduto e voluto questo progetto dall’alto valore sociale. Sono diverse le famiglie che si trovano in difficoltà in questo momento: sarà un piccolo gesto da parte di tutta la comunità per rendere i bambini più felici proprio per Natale» conclude il consigliere Clemente Migliorino.