Anfass Salerno premia il ministro Locatelli per il Memorial Caressa

È al Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli che sarà conferito il premio della XIX edizione del “Memorial G. Caressa”, il riconoscimento assegnato a chi si è particolarmente distinto nell'ambito sociale, dello sport e dell'inclusione, sia in ambito pubblico che privato, rappresentando un esempio positivo di crescita e di opportunità che guidano e generano il cambiamento.

Il Ministro, che nei giorni scorsi ha partecipato a New York alla Conferenza annuale degli Stati parte alla Convenzione ONU, ritirerà giovedì 22 giugno il premio nel corso della serata celebrativa dell’edizione 2023 del Memorial “Giovanni Caressa”, l’evento organizzato da Anffas Salerno Onlus, presieduta da Salvatore Parisi, Presidente Anffas Onlus Salerno, in collaborazione con la Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus, in ricordo e in onore dell’indimenticato fondatore dell’Associazione, che dal 1965, si occupa dell’assistenza a persone con disabilità intellettiva e alle loro famiglie.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere con il Ministro Locatelli sul lavoro che si sta sviluppando per una sempre maggiore inclusione e per la piena attuazione della Legge delega in materia di disabilità, misure necessarie per migliorare la qualità della vita delle persone, nel rispetto della dignità di tutti.

Sarà come sempre il Sunrise Accessible Resort in Via Litoranea 39 – Spineta di Battipaglia ad ospitare il tradizionale evento celebrativo, della XIX edizione del “Memorial G. Caressa”, nel corso della serata che inizierà giovedì alle 19 con la benedizione e la Santa messa. La funzione religiosa sarà officiata da Padre Carlos Kassehin in memoria di Don Giovanni Caressa, Fondatore dell’Associazione, quasi prossima al 60esimo anniversario. Il Memorial G. Caressa, sarà preceduto da una giornata di sport e divertimento, mercoledì 21 giugno alle 10 presso il CDI G. Caressa di Fuorni per la conclusione del torneo di calcio a 5, un triangolare di calcio tra la squadra della Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa e i centri di riabilitazione Nuovo Elaion e Tivan che si chiuderà con la finale, la premiazione delle squadre e l’assegnazione delle targhe ai premi allo sport, dopo aver disputato partite emozionanti, competizioni leali e l’opportunità di mostrare il meglio di sé sul campo con grinta e determinazione.