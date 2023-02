Il vento flagella il Vallo di Diano: cadono alberi e pali della luce

In Campania e soprattutto in provincia di Salerno, le forti raffiche di vento hanno procurato disagi e danni. Al momento, sono invece circa 25 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della linea telefonica e dell’illuminazione pubblica.

Nel Vallo di Diano i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Bruno Mangieri hanno dovuto togliere numerosi alberi in strada.

Scoperta l'identità del giovane che questa mattina ha evitato degli incidenti in autostrada nei pressi di Petina. "Desidero esprimere un pubblico encomio e plauso al concittadino di Petina - ha scritto il sindaco Domenico D'Amato -, Francesco Moscatiello per essere intervenuto con prontezza di spirito, coraggio e senso civico rimuovendo un ostacolo pericoloso per la libera circolazione degli automezzi sull’a2".