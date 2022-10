Il vescovo Miniero lascia la Diocesi di Vallo: nominato arcivescovo di Taranto

Dovrebbe essere monsignor Ciro Miniero il nuovo arcivescovo di Taranto. Si tratta dell’attuale vescovo della diocesi di Vallo della Lucania. L’annuncio dovrebbe arrivare a mezzogiorno di oggi.

L’attuale arcivescovo di Taranto , monsignor Filippo Santoro, ha infatti convocato per le ore 11.50 di oggi i Presbiteri, i Diaconi e la Consulta per l’Apostolato dei laici, per «importanti comunicazioni». L’incontro si terrà nel Salone dei Vescovi del Palazzo Arcivescovile.