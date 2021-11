Mancano dieci giorni alla magia del fascio di luce che, balcone dopo balcone, negozio dopo negozio, quartiere dopo quartiere, unirà un’intera città. Dopo un sondaggio social, i cittadini scelgono il giorno dell’accensione e sciolgono il nodo tra il primo dicembre e il giorno dell’Immacolata: mercoledì 8 dicembre dalle 19 scocca l’ora di IlluminiAmo Salerno, il capitolo due dell’iniziativa ideata da Pippo Pelo che sia avvia verso le 20 mila adesioni. Tra di loro quest’anno ci sono anche tantissimi commercianti che, invitati a partecipare, si sono uniti ben volentieri al carrozzone, addobbandosi in perfetto stile natalizio come richiesto dal vulcanico ideatore.

«Che ho combinato?! È incredibile l’entusiasmo che IlluminiAmo Salerno è riuscito a propagare nelle case e nei luoghi di lavoro. Quest’anno ancor di più c’è voglia di sostenere la luce di speranza accesa l’anno scorso, di darle un colore e di distribuirlo con calore», spiega Pippo Pelo. Tutto pronto dunque per la diretta social che darà il via all’accensione comune. Tutti i partecipanti potranno intervenire sulla pagina dell’evento e pubblicare, anche in un secondo momento, immagini e video dei loro balconi e delle loro luminarie. Nel frattempo l’iniziativa cresce e s’illumina di nuove idee: dare luce a zone spente.

Pippo Pelo, con l’azienda Nataluna, fa un regalo e accende un intero palazzo di via Velia: l’idea, approvata di buon grado, si ripeterà anche l’anno prossimo. Qualunque stabile salernitano potrà candidarsi e vedersi addobbato di luce “gratis”: un colpo d’occhio unico dal primo all’ultimo piano, senza che nessun condomino provveda singolarmente all’acquisto delle luminarie. In lizza per l’anno prossimo già l’istituto comprensivo Gennaro Barra di fronte la Villa Comunale: il gioco di corrispondenze tra Luci d’Artista e IlluminiAmo Salerno sarà una cartolina da sogno per grandi e piccoli. IlluminiAmo Salerno non terminerà l’8 dicembre.

Mentre le luci rimarranno accese ancora a lungo, l’iniziativa, nel solco del successo ottenuto con la sua prima edizione, diffonderà ancora una volta messaggi di speranza e solidarietà. Già pronte le nuove shirt da mettere all’asta per sostenere la ricerca: gli appuntamenti con la beneficenza saranno annunciati più avanti.