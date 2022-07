Imbarcazione a fuoco nel porto di Agropoli: vacanzieri messi in salvo

Attimi di paura intorno alle mezzanotte presso il porto di Agropoli. Una imbarcazione ha improvvisamente preso fuoco. Il natante era ormeggiato presso il molo di sopraflutto. A bordo una comitiva di vacanzieri, comprendente anche dei minori e un cane.

Quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere il natante, questo è stato liberato per evitare che il fuoco potesse estendersi anche ad altre barche, e trainato verso il vecchio molo dei pescatori.

Qui i vigili del fuoco hanno avviato le operazione per spegnere l'incendio, coadiuvati da guardia costiera e carabinieri della locale compagnia. Per fortuna non si registrano feriti. Da comprendere le cause che hanno determinato il rogo.